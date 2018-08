Polizei Wolfsburg / Wolfsburg: Mittelandkanal/Bahnhof, E-Bike ...

Wolfsburg: Mittelandkanal/Bahnhof, E-Bike gestohlen

Wolfsburg - Ein Rentnerehepaar aus Thüringen hatte über Nacht mit einem Sportboot am Mitellandkanal gegenüber dem Kraftwerk angelegt. Auf dem Deck befand sich, mit einem Schloss an der Reeling gesichert, ein Elektrorad des Typs Zemo Scooter 20R. Das Rad wurde in der Zeit von Donnerstag, 16.08.2018, 19:00 Uhr, bis zum Folgetag, 08:00 Uhr entwendet.

