Polizei Wolfsburg / Zwei Tage alter Tiguan aller vier Räder beraubt

Zwei Tage alter Tiguan aller vier Räder beraubt

Wolfsburg - Wolfsburg, OT Kästorf, Zu den Balken 13.03.2018, 21.40 Uhr - 14.03.2018, 05.26 Uhr

Nicht schlecht staunte ein 34 Jahre alter Fahrzeugbesitzer, als er am Mittwochmorgen wieder zu seinem VW Tiguan kam: Unbekannte hatten in der Nacht zum Mittwoch, also zwischen Dienstagabend 21.40 Uhr und Mittwochmorgen 05.26 Uhr von seinem weißen VW Tiguan alle 4 Räder abgebaut und entwendet. Der Eigentümer hatte seinen gerade einmal zwei (2!) Tage alten Wagen in der Straße Zu den Balken, auf dem VW Parkplatz Nord in Reihe 9/10 abgestellt. Die Täter hatten den Wagen aufgebockt die Räder abmontiert und den Wagen auf Mauersteinen zurückgelassen. Dem 34 Jahre alten Fahrzeugbesitzer dürfte ein Schaden von mindestens 1.000 Euro entstanden sein. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, mögen sich bitte auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße melden. Rufnummer: 05361/4646-0.

