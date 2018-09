Polizei Wuppertal / RS- 11-jähriges Mädchen bei Unfall verletzt - ...

RS- 11-jähriges Mädchen bei Unfall verletzt - Fahrradfahrer flüchtet

Wuppertal - Wie erst gestern (17.09.2018) bekannt wurde, ereignete sich bereits am Mittwochnachmittag (12.09.2018), gegen 15.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Remscheider Straße in Remscheid, bei dem sich ein Mädchen leicht verletzte. Das Kind befand sich auf dem Gehweg, als sie vom Lenker eines entgegenkommenden Fahrrades am Arm getroffen wurde. Der Fahrradfahrer, der in Begleitung eines Kindes war, setzte seine Fahrt nach kurzem Wortgefecht fort und flüchtete ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Er war circa 45 Jahren alt und 175 Zentimetern groß. Die Statur wurde als leicht untersetzt beschrieben. Er trug eine Glatze mit Haarkranz und war bekleidet mit einem roten T-Shirt und einer langen Hose. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Wuppertal unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. (weit)

