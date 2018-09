Polizei Wuppertal / RS- 29-jähriger Remscheider durch Stich verletzt

RS- 29-jähriger Remscheider durch Stich verletzt

Wuppertal - Zu einer Auseinandersetzung kam es Freitagabend (15.09.2018), gegen 19.45 Uhr in einer Außengastronomie auf der Blumenstraße in Remscheid. Bei der Tat verletzte ein 29-Jähriger seinen gleichaltrigen Kontrahenten durch einen Stich mit einem messerähnlichen Gegenstand so schwer, dass er ärztlich behandelt werden musste. Lebensgefahr bestand nicht. Der Angreifer konnte durch Zeugen an der Flucht gehindert und an die Polizei übergeben werden. Ihn erwarten nun ein Strafverfahren und die Ermittlungen der Kriminalpolizei. (weit)

