Polizei Wuppertal / RS - Bewaffneter Raub auf Tankstelle

RS - Bewaffneter Raub auf Tankstelle

Wuppertal - Am Freitag, 09.11.2018, gegen 19:08 Uhr, überfielen zwei bis dato unbekannte Männer die BFT Tankstelle in Remscheid, Solinger Str. 20. Ein Täter forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe von dem Kassierer die Herausgabe von Bargeld. Währenddessen bedrohte ein zweiter Täter einen an den Getränkekühlschränken stehenden Kunden, indem er ihm ein Messer an die Halsseite hielt. Anschließend flüchteten beide Täter mit erbeutetem Bargeld und Zigaretten vom Tankstellengelände in östliche Richtung. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- beide ca. 25 - 30 Jahre alt / ca. 180 cm groß / dunkel gekleidet - vermutlich ein deutscher und ein türkischstämmiger Täter - beider Täter trugen einen Vollbart und schwarze Tücher bei der Tatbegehung um den Kopf.

Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizei unter 0202 /2840 zu melden.

OTS: Polizei Wuppertal newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11811 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11811.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal Leitstelle Telefon: 0202 / 284 - 0

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W