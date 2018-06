Polizei Wuppertal / RS Brand an einer Feuerwerksfabrik in Remscheid

RS Brand an einer Feuerwerksfabrik in Remscheid

Wuppertal - Aus bislang Ursache brannte es heute Nachmittag (02.06.2018) an einer Feuerwerksfabrik in Remscheid. Gegen 14.30 Uhr brach das Feuer in einem Bürogebäude an der Straße Flügel aus. Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte so das Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Das betroffene Bürogebäude brannte komplett aus; Personen kamen durch das Feuer jedoch nicht zu Schaden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache und zur Schadenshöhe dauern an. (cw)

