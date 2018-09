Polizei Wuppertal / RS Brand einer Gaststätte in Remscheid

RS Brand einer Gaststätte in Remscheid

Wuppertal - Am Samstagabend (29.09.2018) brannte eine Gaststätte an der Blumenstraße in Remscheid komplett aus. Gegen 21.45 Uhr entdeckten Passanten einen brennenden Pavillon neben dem Gebäude und warnten die Wirtin sowie anwesende Gäste. Alle konnten das Lokal unverletzt verlassen. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, griffen die Flammen auf die Gaststätte über. Letztlich gelang es den Einsatzkräften aber, das Feuer einzudämmen und zu löschen, bevor es auf das restliche Haus übergreifen konnte. Die Gaststätte brannte komplett aus, der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen. Die Brandursache steht bislang nicht fest, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

