Polizei Wuppertal / RS Kind bei Unfall in Remscheid schwer verletzt

RS Kind bei Unfall in Remscheid schwer verletzt

Wuppertal - Am Samstag (22.09.2018) wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Burger Straße in Remscheid ein Kind schwer verletzt. Der 11-jährige Junge lief gegen 12.20 Uhr auf die Fahrbahn, als ein 80-jähriger Autofahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und mit dem Kind kollidierte. Dieses erlitt schwere Verletzungen, ein Rettungswagen brachte den Jungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Burger Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eine Stunde lang gesperrt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 3.500 Euro geschätzt. (cw)

