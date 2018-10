Polizei Wuppertal / RS/SG Einbruchmeldungen vom Wochenende

RS/SG Einbruchmeldungen vom Wochenende

Wuppertal - In Remscheid versuchten Unbekannte ein Geschäft am Markt am 27.10.2018, gegen 02.50 Uhr aufzubrechen. An der Borner Straße brachen Täter ein Einfamilienhaus am 27.10.2018, zwischen 18.03 Uhr und 20.37 Uhr auf. Sie stahlen Schmuck und Bargeld. Bei einer Wohnung an der Klausener Straße blieb es am 27.10.2018, zwischen 15.50 Uhr und 23.20 Uhr bei einem Einbruchversuch. Zwischen dem 03.08.2018, 20.00 Uhr und dem 28.10.2018, 18.03 Uhr brach ein Unbekannter eine Wohnung an der Freiheitstraße auf und stahl Lebensmittel und ein elektronisches Gerät.

In Solingen kam es an der Goldberger Straße am 26.10.2018, zwischen 17.30 Uhr und 20.20 Uhr zu einem Einbruch, bei dem Schmuck gestohlen wurde. Bei einem Einfamilienhaus an der Bebelallee blieb es zwischen dem 24.10.2018, 12.00 Uhr und dem 27.10.2018, 09.40 Uhr, bei einem Einbruchversuch. An der Lübecker Straße stahlen Einbrecher am 27.10.2018, zwischen 17.30 Uhr und 23.40 Uhr Bargeld und Schmuck. Am Stockkamp versuchten Täter am 28.10.2018, um 02.09 Uhr, einen Markt aufzubrechen. Am Werwolf wurde ein Geschäft zwischen dem 27.10.2018, 13.00 Uhr und dem 28.10.2018, 20.30 Uhr zum Ziel von Straftätern. Sie nahmen Zigaretten und Bargeld weg.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202 / 284-0 entgegen.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Einbruchprävention unter der Rufnummer 0202 / 284-1801 beraten. (sw)

