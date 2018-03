Polizei Wuppertal / RS - Unfallflucht in Remscheid - Fahrer ...

RS - Unfallflucht in Remscheid - Fahrer flüchtete zu Fuß

Wuppertal - Gestern Abend (19.03.2018) kam es gegen 20.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Intzestraße in Remscheid. Eine 25-jährige Burscheiderin fuhr mit ihrem Seat vom Fahrbahnrand an und wollte wenden. Dabei krachte ein 3er BMW in ihre Fahrzeugseite, der sich mit überhöhter Geschwindigkeit genähert hatte. Der Seat wurde herumgeschleudert und der BMW streifte noch ein geparktes Fahrzeug. Anschließend stiegen zwei Männer aus dem BMW aus und flüchteten zu Fuß. Die junge Frau musste zur ambulanten ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei beschlagnahmte den BMW, der nicht zugelassen war, an dem die Kennzeichen gefälscht waren und in dem die Beamten alkoholische Getränke auffanden. Die weiteren Ermittlungen führten letztendlich zu einem 67-jährigen Remscheider. Er konnte an seiner Wohnanschrift alkoholisiert angetroffen werden, gab aber an, das Fahrzeug nicht gefahren zu sein - er habe auch keine Fahrerlaubnis. Der Mann musste dennoch mit zur Wache und eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen dauern an. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. (am)

