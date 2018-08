Polizei Wuppertal / SG - Am Steuer eingenickt - Zwei ...

SG - Am Steuer eingenickt - Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Solingen

Wuppertal - Weil eine Autofahrerin am Steuer einschlief, kam es in der Nacht zu Sonntag (19.08.2018) auf der Lüneschloßstraße in Solingen zu einem Unfall. Die 29-Jährige fuhr mit ihrem Ford Fiesta gegen 00.30 Uhr Richtung Gasstraße, als sie nach eigenen Angaben kurz einnickte. Daraufhin kam das Auto von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Bordsteinkante und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags aus und der Fiesta blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Die Fahrerin und ihr 31-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die beiden zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. (am)

OTS: Polizei Wuppertal newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11811 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11811.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0202/284 2020 E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W