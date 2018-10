Polizei Wuppertal / SG- Autofahrer missachtet Vorfahrt - ...

SG- Autofahrer missachtet Vorfahrt - Radfahrer verletzt

Wuppertal - Schwere Verletzungen zog sich heute (09.10.2018, 09:50 Uhr) ein 36-Jähriger an der Einmündung Lützowstraße/Tersteegenstraße in Solingen zu, als er auf seinem Fahrrad mit einem Auto kollidierte. Ein 74-jähriger Nissanfahrer bog von der Tersteegenstraße nach rechts in die Lützowstraße ab und übersah hierbei den Radfahrer. Der verletzte Zweiradfahrer musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich gesperrt werden. (weit)

