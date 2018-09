Polizei Wuppertal / SG Betrunken auf dem Kleinkraftrad - Unfall ...

SG Betrunken auf dem Kleinkraftrad - Unfall in Solingen

Wuppertal - Ein 54-Jähriger war mit seinem Kleinkraftrad am Samstag Nachmittag (08.09.2018) in Solingen auf der Neckarstraße unterwegs. Gegen 16.00 Uhr verlor er die Kontrolle über seine Malaguti, stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Da der Zweiradfahrer alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Durch den Unfall wurde nur das Kleinkraftrad beschädigt, die Schadenshöhe schätzten die Beamten auf 500 Euro. (cw)

