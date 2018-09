Polizei Wuppertal / SG-Brand einer Garage in Solingen

SG-Brand einer Garage in Solingen

Wuppertal - Heute (17.09.2018), gegen 02.00 Uhr, kam es in Solingen am Eibenweg zu einem Brand. Vor der Garage stehende Paletten hatten Feuer gefangen, das auf die Doppelgarage übergriff. Dadurch entstand ein Sachschaden am Gebäude und sich darin befindlichen Gegenständen. Der Sachschaden dürfte nach ersten Erkenntnissen im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. (sw)

