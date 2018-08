Polizei Wuppertal / SG-Brand im Solinger Wohnhaus

SG-Brand im Solinger Wohnhaus

Wuppertal - Heute (24.08.2018), gegen 10.30 Uhr, kam es in einem Wohnhaus am Hegelring in Solingen zum Brand in einem Keller. Die Bewohner konnten das Haus verlassen. Zwei Personen mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Der Brand war von einem Papierstapel ausgegangen. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Es entstand kein Gebäudeschaden. (sw)

OTS: Polizei Wuppertal newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11811 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11811.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0202/284 2020 E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W