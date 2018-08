Polizei Wuppertal / SG - Brandstiftung im Hinterhof - Polizei ...

SG - Brandstiftung im Hinterhof - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal - Ein Anwohner der Friedrichstraße in Solingen bemerkte vergangene Nacht (20.08.2018), gegen 00.15 Uhr, einen Brand im Hinterhof eines Hauses der Bergstraße. Der 43-Jährige rannte zum Brandort und konnte das Feuer, das bereits an der Hauswand emporschlug, mit einem Feuerlöscher und Wasser löschen. Offensichtlich hatte jemand mehrere Paar Schuhe hinter dem Haus angezündet. Während der Zeuge die Polizei informierte, bemerkte er eine verdächtige Frau. Sie entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizisten in unbekannte Richtung. Die Verdächtige war etwa 170 cm groß, hatte dunkles schulterlanges Haar und trug einen schwarzweißen Jogginganzug. Die Kriminalpolizei (Kriminalkommissariat 11) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. (am)

