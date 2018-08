Polizei Wuppertal / SG - Diebe stiegen in Kneipe ein

SG - Diebe stiegen in Kneipe ein

Wuppertal - An der Kölner Straße in Solingen brachen unbekannte Täter am 28.08.2018, in der Zeit von 01:20 Uhr bis 08:25 Uhr, die Eingangstür zu einer Gaststätte auf und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Einbrecher rissen ein Sparfach von der Wand und brachen Spielautomaten auf. Unerkannt flüchteten sie vom Tatort.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Hasselstraße meldeten gestern (28.08.2018) gegen 22:15 Uhr, zwei verdächtige Männer, die zuvor die Eingangstür aufhebelten und sich unbefugt im Treppenhaus aufhielten. Als die Mieter sich bemerkbar machten, flohen die Einbrecher mit ihrem Auto in unbekannte Richtung. Die Täter waren circa 40-45 Jahre alt, circa 175 cm groß und hatten eine kräftige Statur. Einer der Männer war mit einer Gehhilfe unterwegs.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden. (hm)

