Polizei Wuppertal / SG-Fahndung nach verhindertem Räuber mit Bild

Wuppertal - Am 07.04.2018, gegen 07.30 Uhr, versuchte ein bislang Unbekannter eine Tankstelle an der Weyerstraße in Solingen auszurauben (s. Pressemeldung vom 09.04.2018, "Resolute Angestellte vertreibt Räuber"). Der Mitarbeiterin der Tankstelle gelang es den Mann aus dem Geschäft zu vertreiben, ohne dass dieser Beute machen konnte. Die Polizei sucht jetzt mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Verdächtigen. Der Mann ist circa 165 cm groß. Er war bekleidet mit einer Jeans und eine dunkelgrauen Jacke. Auf dem Kopf hatte er eine Mütze mit Blockstreifen. Die Polizei fragt: Wer kennt den auf den Bildern dargestellten Mann? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202 / 284 - 0 entgegen. (sw)

