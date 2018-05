Polizei Wuppertal / SG-Fahrradfahrerin nach Unfall im Krankenhaus

SG-Fahrradfahrerin nach Unfall im Krankenhaus

Wuppertal - An der Einmündung Opladener Straße / Birkendahl in Solingen kam es heute (08.05.2018), gegen 11:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Auto. Die 61-jährige fuhr mit ihrem Rad auf dem Gehweg der Opladener Straße, auf die zu diesem Zeitpunkt eine 55-jährige PKW-Fahrerin aus der Straße Birkendahl einbog. Trotz Vollbremsung konnte die Fahrradfahrerin einen Zusammenstoß mit dem Opel nicht mehr verhindern. Sie stürzte und verletzte sich dabei so schwer, dass sie einem Krankenhaus behandelt werden musste. (sm)

OTS: Polizei Wuppertal newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11811 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11811.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal Pressestelle Telefon: 0202 / 284 - 2020 E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W