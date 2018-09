Polizei Wuppertal / SG - Gefährliche Körperverletzung - Zeugen ...

SG - Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Wuppertal - Heute (15.09.2018), gegen 01:15 Uhr, ging ein 17-jähriger Mann über die Steinstraße in Richtung der Unterführung des Solinger Hauptbahnhofs. In Höhe der Einmündung Sauerbreystraße sei ihm ein sichtlich aggressiver Mann entgegen gekommen und habe ihn bewusst geschubst. Als der Geschädigte ihn nach dem Grund fragte, habe der unbekannte Täter mit einem nicht näher zu beschreibendem Gegenstand im Bauchbereich zugestochen. Der Geschädigte begab sich in die Unterführung, wo er von Passanten angetroffen wurde. Diese riefen den Rettungsdienst. Der Geschädigte wurde einem Krankenhaus zugeführt, wo seine Bauchmuskelverletzung behandelt wurde.

Er kann den männlichen Täter wie folgt beschreiben: - Ca. 1,80 m groß - schwarzer Kapuzenpulli mit weißem Schriftzug, schwarze Hose, schwarze Schuhe.

Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise unter 0202 / 2840 zu melden.

