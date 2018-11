Polizei Wuppertal / SG Handyraub am Graf-Wilhelm-Platz in Solingen

SG Handyraub am Graf-Wilhelm-Platz in Solingen

Wuppertal - An der Bushaltestelle "Graf-Wilhelm-Platz" in Solingen wurde gestern Nachmittag (03.11.2018) einer 13-Jährigen das Handy geraubt. Das Mädchen wartete zusammen mit mehreren Freunden auf den Bus, als sich ihr eine Jugendliche in Begleitung eines jungen Mannes näherte. Die Jugendliche schubste die 13-Jährige, drohte ihr Schläge an und entriss ihr letzten Endes das Handy aus der Hand. Anschließend ging sie, in Begleitung des jungen Mannes, in Richtung Neumarkt davon. Die Täterin wurde als etwas kräftiger, bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke und einer grauen Hose, beschrieben. Der junge Mann konnte nicht näher beschrieben werden. Die Kriminalpolizei in Solingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202 / 2840 zu melden. (cw)

