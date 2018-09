Polizei Wuppertal / SG Junger Mann in Solingen beraubt - Täter ...

SG Junger Mann in Solingen beraubt - Täter gestellt

Wuppertal - Am späten Samstagabend (22.09.2018) überfielen zwei Männer eine dritten an der Bushaltestelle Rathausplatz in Solingen. Der 26-Jährige wartete dort auf einen Bus, als plötzlich zwei junge Männer zu ihm kamen. Sie sollen unvermittelt auf ihn eingeschlagen und Bargeld weggenommen haben. Noch während sich die Beteiligten schlugen, traf die Polizei ein und trennte die Parteien. Der 26-Jährige wurde durch die Schlägerei leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Gegen die 16 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Raubes eingeleitet; die Tatbeute konnte bislang nicht aufgefunden werden. (cw)

OTS: Polizei Wuppertal newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11811 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11811.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal Leistelle Telefon: 0202 / 284 - 0

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W