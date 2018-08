Polizei Wuppertal / SG-Kellerbrand in Solingen

SG-Kellerbrand in Solingen

Wuppertal - Am vergangenen Freitag (24.08.2018), gegen 20.25 Uhr, kam es in Solingen an der Hasselstraße zu einem Kellerbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Es entstand geringfügiger Sachschaden und das Haus bleibt bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sw)

