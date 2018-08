Polizei Wuppertal / SG - Kellerbrand in Solinger Mehrfamilienhaus

SG - Kellerbrand in Solinger Mehrfamilienhaus

Wuppertal - Am gestrigen Donnerstagnachmittag brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hasselstraße in Solingen. Anwohner aus Nachbarhäusern bemerkten gegen 15.50 Uhr Rauch, der aus den Kellerräumen des Gebäudes drang, und informierten Feuerwehr und Polizei. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich bereits ein Großteil der Anwohner ins Freie gerettet. Die übrigen blieben in ihren Wohnungen und wurden von der Feuerwehr aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten. Aus einer Wohnung befreiten die Einsatzkräfte einen 79-jährigen Mann, aus einer anderen eine 46-jährige Frau mit ihrer 10 Jahre alten Tochter. Die drei Personen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht und untersucht. Der Brand, der mehrere Kellerverschläge zerstörte, konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. (am)

OTS: Polizei Wuppertal newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11811 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11811.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0202/284 2020 E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W