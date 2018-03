Polizei Wuppertal / SG - Mädchen stößt mit Motorrad zusammen

SG - Mädchen stößt mit Motorrad zusammen

Wuppertal - Eine 11-jähriges Mädchen und ihre 9-jährige Freundin rannten gestern (14.03.2018), gegen 17.45 Uhr, auf die Kronprinzenstraße in Solingen, weil sie einen Bus erreichen wollten. Dabei stieß die 11-Jährige gegen ein vorbeifahrendes Motorrad. Die Motorradfahrerin (44 Jahre) aus Mettmann konnte einen Sturz gerade noch verhindern, verletzt sich jedoch leicht. Auch das Kind zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An der Suzuki entstand geringfügiger Sachschaden. (am)

