Polizei Wuppertal / SG-Radfahrerin in Solingen nach Unfall ...

SG-Radfahrerin in Solingen nach Unfall verletzt - Angetrunkener Zeuge muss zur Blutprobe

Wuppertal - Gestern (15.08.2018), gegen 16.50 Uhr, kam es an der Kreuzung Langhansstraße zur Bonner Straße in Solingen zu einem Unfall mit einer verletzten Radfahrerin. Ein angetrunkener Zeuge musste seinen Führerschein abgeben. Als ein 73-Jähriger mit seinem Mercedes von der Langhansstraße in die Bonner Straße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einer 77-jährigen Radfahrerin. Die Frau verletzte sich dabei und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand geringfügiger Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme konnte in der Atemluft eines 57-jährigen Zeugen Alkoholgeruch festgestellt werden. Da er zuvor Auto gefahren war, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. (sw)

OTS: Polizei Wuppertal newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11811 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11811.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0202/284 2020 E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W