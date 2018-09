Polizei Wuppertal / SG Schlägerei mit Widerstand und ...

SG Schlägerei mit Widerstand und Beleidigungen in Solingen

Wuppertal - Vergangene Nacht (23.09.2018) eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und einem 21-Jährigen am Graf-Wilhelm-Platz in Solingen. Im Verlaufe des Streits soll der Jüngere den Älteren geschlagen und gegen den Kopf getreten haben. Die Schlägerei sorgte für eine größere Anzahl von Schaulustigen. Ein 19-Jähriger beleidigte und schubste die Beamten. Daraufhin sollte diese Person in Gewahrsam genommen werden. Dies versuchte ein anderer 19-Jähriger zu verhindern. Nach einer kurzen Auseinandersetzung wurden die beiden alkoholisierten Personen in Gewahrsam genommen. Beide waren bereits zuvor am Abend als Tatverdächtige eines versuchten Raubes am Südpark aufgefallen. Ein Strafverfahren u.a. wegen Beleidigung, Widerstand und Körperverletzung wurde eingeleitet. Drei eingesetzte Beamte erlitten leichte Verletzungen. (cw)

