Polizei Wuppertal / SG- Schwerer Verkehrsunfall in Solingen

SG- Schwerer Verkehrsunfall in Solingen

Wuppertal - Auf einem privaten Firmengelände an der Prinzenstraße in Solingen ereignete sich heute Mittag (29.03.2019), gegen 11:30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Aus bislang unbekannter Ursache überrollte das Auto eines 48-Jährigen den 27-jährigen Wuppertaler. Dieser zog sich dadurch lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Schwerstverletzten in ein Krankenhaus. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (weit)

