Polizei Wuppertal / SG-Unfall beim Abbiegen-Fußgängerin angefahren

SG-Unfall beim Abbiegen-Fußgängerin angefahren

Wuppertal - Auf der Kreuzung Neuenkamper Straßer/Erfer Straße in Solingen kam es heute Morgen (18.03.2019) zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten 15-Jährigen. Ein Mercedesfahrer bog gegen 07:20 Uhr von der Neuenkamper Straße nach links in die Erfer Straße ab und übersah dabei eine 15-jährige Schülerin, die in Richtung Solingen-Mitte die Straße überquerte. Die Fußgängerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand circa 300 Euro Sachschaden. (hm)

OTS: Polizei Wuppertal newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11811 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11811.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal Telefon: 0202/284 2020 E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W