Polizei Wuppertal / SG Versuchter Raub am Südpark in Solingen

SG Versuchter Raub am Südpark in Solingen

Wuppertal - Am Samstagabend (22.09.2018) versuchte ein zunächst unbekannter Jugendlicher einen 16-Jährigen am Südpark in Solingen auszurauben. Gegen 22.45 Uhr forderte der Unbekannte Bargeld und das Handy des Jugendlichen. Das bekamen Freunde des 16-Jährigen mit und gingen dazwischen. Nun bekam auch der Räuber Unterstützung, so dass sich eine Schlägerei entwickelte, die aber schnell mit der Flucht der Täter endete. Die alarmierte Polizei konnte drei Tatverdächtige (18, 18, 19 Jahre alt) vor Ort ermitteln. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen versuchten Raubes. Der 16-Jährige und seine Freunde (alle 16 Jahre alt) erlitten durch die Schlägerei teilweise leichte Verletzungen. (cw)

