Polizei Wuppertal / SG- Vorfahrt missachtet - Zweiradfahrer ...

SG- Vorfahrt missachtet - Zweiradfahrer verletzt sich schwer

Wuppertal - Ein 44-Jähriger wollte heute (05.10.2018), um 07.00 Uhr, in Solingen mit seinem Kleinkraftrad von der Florastraße in die Goerdeler Straße einbiegen. Hierbei kollidierte er mit dem BMW einer 36-jährigen Solingerin. Der Zweiradfahrer erlitt schwere Verletzungen, er kam zur stationären Behandlung in die Klinik. Die BMW-Fahrerin blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf 5.000 Euro. (weit)

