Polizei Wuppertal / SG - Zwei Leichtverletzte und fünf ...

SG - Zwei Leichtverletzte und fünf beschädigte Autos

Wuppertal - Ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer verursachte gestern (09.04.2018), gegen 16.00 Uhr, einen Unfall auf der Südstraße in Solingen. Der Langenfelder war auf der Südstraße bergwärts unterwegs. An der roten Ampel Wilhelmstraße wartete auf der Linksabbiegerspur eine 29-Jährige mit ihrem Honda. Auf dem rechten Fahrstreifen stand ein 53-Jähriger Opel-Fahrer. Der 78-Jährige fuhr ohne zu Bremsen zwischen den beiden Fahrzeugen hindurch und beschädigte sie. Dann fuhr er bei Rot über die Ampel und rammte einen Fiesta-Fahrer (59 Jahre), der bei Grün von der Wilhelmstraße in die Südstraße einfuhr. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Mercedes nach rechts gegen eine Leitplanke, die abgerissen wurde und einen geparkten Fiat beschädigte. Der Mercedes-Fahrer und seine Frau (79 Jahre) erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Möglicherweise führten gesundheitliche Probleme bei dem 78-Jährigen zu dem Unfall. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. (am)

