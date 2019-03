Polizei Wuppertal / Verdacht eines Tötungsdeliktes in Wuppertal

Verdacht eines Tötungsdeliktes in Wuppertal

Wuppertal - Am Abend des 08.03.2019 fand eine 77-jährige Ehefrau ihren 82-jährigen Mann im gemeinsamen Haus an der Nevigeser Straße in Wuppertal leblos am Boden liegend vor. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Gesamtumstände deuten aktuell auf ein Kapitaldelikt hin, da Teile des Hauses scheinbar durchwühlt wurden. Eine mehrköpfige Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Anhaltspunkte soll eine Obduktion ergeben, die im Verlauf der kommenden Tage durchgeführt wird. (ak)

OTS: Polizei Wuppertal newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11811 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11811.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal Telefon: 0202/284 2020 E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W