Polizei Wuppertal / W - 11-jähriger Radfahrer nach Unfall verletzt

W - 11-jähriger Radfahrer nach Unfall verletzt

Wuppertal - Am 07.12.2018, gegen 18:10 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer die Berliner Straße in FR Westen. In Höhe der Hausnummer 137-139 beabsichtigte er über den Geh-/Radweg auf den dortigen Parkplatz zu fahren. Dabei übersah er den parallel zu ihm fahrenden 11-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wonach der Radfahrer mit Verdacht auf eine Handfraktur mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt wurde.

