Polizei Wuppertal / W Augen auf und Tasche zu! - Einladung an ...

W Augen auf und Tasche zu! - Einladung an Medienvertreter zum Präventionstag am 12. März 2019

Wuppertal -

Taschendiebe sind das ganze Jahr über unterwegs! Die Fallzahlen sind zwar leicht rückläufig, dennoch haben Taschendiebe im vergangenen Jahr fast 1700-mal im Bergischen Städtedreieck zugegriffen. Die Polizei Wuppertal möchte aus diesem Grund die Bevölkerung bei einem erneuten Präventionstag auf die Gefahren aufmerksam machen.

Am Dienstag, 12. März 2019 in der Zeit von 12 bis 17 Uhr informiert die Polizei Wuppertal in der Fußgängerzone Werth, vor dem Rathaus in Wuppertal-Barmen über Tricks und Maschen der Diebe und gibt Tipps, wie Bürgerinnen und Bürger sich schützen können.

Wir laden Medienvertreter herzlich ein, unseren Präventionstag zu begleiten und sich selbst zu informieren. Hierfür stehen Ihnen kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.

Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0202/284-2020 bei der Pressestelle anzumelden. (jk)

