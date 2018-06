Polizei Wuppertal / W - Auto kracht in Lkw - Fahrer schwer verletzt

W - Auto kracht in Lkw - Fahrer schwer verletzt

Wuppertal - Auf der Badischen Straße in Wuppertal ereignete sich heute Morgen (13.06.2018), gegen 09.20 Uhr, ein schwerer Unfall. Ein Lkw-Fahrer (48 Jahre) fuhr mit seinem Fahrzeug rückwärts vom AWG-Gelände. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 30-jährigen Wuppertalers. Bei dem Unfall wurde das Dach des Audis aufgerissen und der Fahrer im Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr durchtrennten die B-Säule des Audis und konnten so den Fahrer aus dem Fahrzeuginneren befreien. Der 30-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf über 25.000 Euro. (am)

