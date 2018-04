Polizei Wuppertal / W-Auto verunfallt in Baustelle - Fahrerin ...

W-Auto verunfallt in Baustelle - Fahrerin betrunken

Wuppertal - Heute (20.04.2018), gegen 00.55 Uhr, kam es auf der Wittener Straße in Wuppertal-Barmen zu einem Unfall. Eine 45-Jährige fuhr mit ihrem VW von der Schwarzbach in die Wittener Straße. Dort übersah sie eine Baustelle. Durch den Zusammenstoß kippte ihr Fahrzeug zur Seite. Die unverletzte Autofahrerin hatte Alkohol getrunken und musste deshalb eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Am Fahrzeug und der Baustelle entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro. (sw)

