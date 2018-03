Polizei Wuppertal / W-Autofahrt endet vor Verkehrsmast - Fahrer ...

W-Autofahrt endet vor Verkehrsmast - Fahrer betrunken

Wuppertal - Am Samstag (17.03.2018), gegen 01.20 Uhr, fuhr ein angetrunkener Mann mit seinem Auto in Wuppertal vor einen Verkehrsmast. Der 47-Jährige wollte mit seinem Mercedes von der Straße Zur Langen Brücke auf die Gruitener Straße abbiegen. Da er zu viel Alkohol getrunken hatte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte gegen einen Verkehrsmast auf dem sich das Hinweisschild zum Gefängnis "Simonshöfchen" befand. Dabei verletzte er sich leicht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 19.000 Euro. Auf der Wache musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwarten nun eine Anzeige und die Ermittlungen des Verkehrskommissariats. (sw)

