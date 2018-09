Polizei Wuppertal / W Betrunken quer durch Wuppertal - hoher ...

W Betrunken quer durch Wuppertal - hoher Sachschaden bei mehreren Unfällen

Wuppertal - Ein 24-Jähriger sorgte in der Nacht zu Samstag (08.09.2018) für hohen Sachschaden in Wuppertal. Gegen 00.50 Uhr streifte er mit seinem Audi einen geparkten Lkw am Neuenteich und fuhr weiter. Kurz danach touchierte er beim Überholen den VW eines 28-Jährigen, der auf der Straße Ostersbaum unterwegs war und flüchtete in Richtung Schwesterstraße. Der VW-Fahrer verfolgte daraufhin den Flüchtigen. Die Fahrt ging quer über die Nordhöhen durch Wuppertal. An der Märkischen Straße konnte der VW-Fahrer den Unfallfahrer überholen und zum Anhalten bewegen. Anschließend verständigte er die Polizei. Noch bevor diese eintraf, flüchtete ein unbekannter Beifahrer aus dem Unfallwagen zu Fuß. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Da dieser zudem äußerst aggressiv war, nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam. Neben einer Blutprobe musste er außerdem seinen Führerschein abgeben. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten auf 15.000 Euro. Die Ermittlungen zum flüchtigen Beifahrer dauern an. (cw)

