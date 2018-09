Polizei Wuppertal / W- Brand in Firma - 4 Mitarbeiter leicht verletzt

W- Brand in Firma - 4 Mitarbeiter leicht verletzt

Wuppertal - Zu einem Brand mit vier leicht verletzten Personen (28 bis 57 Jahre) kam es heute (26.09.18), gegen 09.20 Uhr, in einer Produktionshalle an der Müngstener Straße in Wuppertal. Das nach ersten Erkenntnissen durch einen technischen Defekt ausgelöste Feuer konnte durch die Feuerwehr eingedämmt werden. Ermittlungen zur genauen Brandursache und der Schadenshöhe dauern an. Zwei der Verletzten wurden mit dem Verdacht der Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Müngstener Straße gesperrt werden. (weit)

