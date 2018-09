Polizei Wuppertal / W- Brand in Mehrfamilienhaus - Keine Verletzten

W- Brand in Mehrfamilienhaus - Keine Verletzten

Wuppertal - Gestern Abend (04.09.2018), gegen 22:30 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung an der Buchenstraße in Wuppertal-Barmen. Das Feuer brach in der Wohnung einer psychisch erkrankten Bewohnerin aus. Ob diese den Brand absichtlich verursacht hat, ist zurzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten alle Bewohner unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Wohnungsinhaberin wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. (weit)

