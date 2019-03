Polizei Wuppertal / W Brand in Wichlinghauser Lebensmittelgeschäft

W Brand in Wichlinghauser Lebensmittelgeschäft

Wuppertal - Vergangene Nacht (16.03.2019) brannte es in einem Lebensmittelgeschäft an der Wichlinghauser Straße in Wuppertal. Gegen 02:00 Uhr wurden Hausbewohner durch einen Rauchmelder geweckt und alarmierten die Feuerwehr. Diese löschte den Brand im Erdgeschoss des Hauses schnell und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Gebäude. Verletzt wurde niemand, die Ermittlungen der Kriminalpolizei hinsichtlich der Brandursache und der Schadenshöhe dauern an. (cw)

