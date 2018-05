Polizei Wuppertal / W - Busfahrer geschlagen und getreten

W - Busfahrer geschlagen und getreten

Wuppertal - Ein aufgebrachter Fahrgast hat heute Mittag (22.05.2018), gegen 12.00 Uhr, in Wuppertal einen Busfahrer angegriffen. Der Fahrer der Linie 611 hielt an der Friedrich-Engels-Allee im Bereich Landgericht (Fahrtrichtung Barmen) versehentlich an einer falschen Haltestelle. Das erzürnte einen männlichen Fahrgast dermaßen, dass er nach dem Aussteigen zur Fahrertür ging und dagegen schlug und spuckte. Außerdem rannte er bis zum nächsten Stopp neben dem Bus her. Als der Busfahrer (33 Jahre) hielt und die Tür öffnete, schlug der unbekannte Mann auf ihn ein. Außerdem sprang er gegen den Körper des 33-Jährigen und verletzte ihn dabei so schwer, dass der Busfahrer mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Täter flüchtete nach dem Angriff in Richtung Wicküler Park. Er hatte schwarzes Haar und trug schwarze Sportschuhe, eine dunkelblaue Jeans und ein kurzes Hemd mit Karomuster. Am linken Arm war er großflächig tätowiert und er roch nach Alkohol. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. (am)

