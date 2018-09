Polizei Wuppertal / W - Einbruchsmeldung für Wuppertal

W - Einbruchsmeldung für Wuppertal

Wuppertal - An der Düsseldorfer Straße schlugen Einbrecher am Samstag (01.09.2018) in der Zeit von 14:25 Uhr bis 14:40 Uhr, die Eingangstür zu einer Wohnung ein und stahlen Bargeld und Schmuck. Aus einem Einfamilienhaus an der Kyffhäuserstraße erlangten Diebe Schmuck in der Zeit vom 26.08.2018, 10:00 Uhr bis 02.09.2018, 19:25 Uhr. Unbekannte brachen in eine Gaststätte am Wupperfelder Markt am 01.09.2018, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 02:50 Uhr, ein und erbeutete Bargeld aus Spielautomaten. An der der Talstraße gelangten Diebe am 01.09.2018, gegen 02:30 Uhr, gewaltsam in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Als eine Anwohnerin sich bemerkbar machte, flüchteten die Täter unerkannt. Aus einer Schule an der Wittensteinstraße nahmen Unbekannte in der Zeit vom 31.08.2018, 22:30 Uhr bis zum 01.09.2018, 11:00 Uhr, Fahrzeugpapiere an sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich telefonisch unter der Nummer 0202-2840 zu melden. (hm)

