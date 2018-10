Polizei Wuppertal / W - Einbrüche in Wuppertal

W - Einbrüche in Wuppertal

Wuppertal - In Wuppertal gelangten Einbrecher am 08.10.2018, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr, über das Küchenfenster zu einer Wohnung an der Lentzestraße in Wuppertal und suchten nach Wertgegenständen. Ohne Beute verließen sie den Tatort. An der Hünefeldstraße brachen unbekannte Täter in der Zeit vom 05.10.2018, 18:20 Uhr bis 08.10.2018, 06:10 Uhr, in ein Bürogebäude ein, hebelten zahlreiche Türen auf und entwendeten einen Beamer und einen Mini-PC. Bei einem Einbruchsversuch blieb es bei einem Schulgebäude an der Straße Am Timpen und einem Bürogebäude Am Brögel. (hm)

