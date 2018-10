Polizei Wuppertal / W Fahrradfahrer in Wuppertal schwer verletzt

W Fahrradfahrer in Wuppertal schwer verletzt

Wuppertal - Heute (08.10.2018), gegen 10.15 Uhr, kam es in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Radfahrer schwer verletzte. Der 72-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad mit elektrischer Unterstützung auf dem Radweg der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Wuppertal-Vohwinkel, als er aus ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn wechselte. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Chevrolet einer 49-Jährigen. Der Mann verletzte sich dabei schwer am Kopf und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. (sw)

