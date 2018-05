Polizei Wuppertal / W Fahrradfahrer und Fußgänger in Wuppertal ...

W Fahrradfahrer und Fußgänger in Wuppertal Cronenberg schwer verletzt

Wuppertal - Am Freitagabend (11.05.2018) kam es auf Berghauser Straße in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Gegen 20.00 Uhr überquerte ein 67-jähriger Fußgänger die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 53-jähriger Radfahrer versuchte auszuweichen, konnte aber trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Beide Männer erlitten schwere Verletzungen, sie kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (cw)

