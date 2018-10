Polizei Wuppertal / W - Farbschmiererei in Wuppertal Ronsdorf

W - Farbschmiererei in Wuppertal Ronsdorf

Wuppertal - Unbekannte beschmierten in der Nacht zu Mittwoch (03.10.2018) mehrere Gebäude und Fahrzeuge in Wuppertal - Ronsdorf mit schwarzer Farbe. Die Fensterscheiben der Polizeiwache und eines Parteibüros an der Elias-Eller-Straße, einer Bankfiliale und zwei Immobilienbüros an der Lüttringhauser Straße und an der Staasstraße beschädigten die Täter augenscheinlich mit Sprühfarbe. In diesem Bereich wurden auch fünf Fahrzeuge mit Farbe beschmiert, die am Straßenrand parkten. In derselben Nacht kam es auf der Marktstraße zu Sachbeschädigungen an Autos, in dem Zusammenhang die Polizei vier junge Männer kontrollierte. Ob ein Zusammenhang mit den Farbschmierereien besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in der Nacht vom 02.10.2015 zum 03.10.2018 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Ronsdorf festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 - 0 in Verbindung zu setzen. (hm)

