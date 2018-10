Polizei Wuppertal / W- Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

W- Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Wuppertal - Auf der Morianstraße in Wuppertal-Elberfeld verunfallte am 03.10.2018, um 23.00 Uhr ein 75-jähriger Wuppertaler schwer. Als Fußgänger überquerte er die Morianstraße in Höhe der Schwanenstraße, als ihn der Citroen eines 19-Jährigen erfasste. Durch den Zusammenprall stürzte der Senior und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach ersten Erkenntnissen missachtete er das Rotlicht der Fußgängerampel, die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. (weit)

