Polizei Wuppertal / W- Fußgänger leicht verletzt und geflüchtet - ...

W- Fußgänger leicht verletzt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Wuppertal - Am Samstag, 06.10.2018, 11.15 Uhr, ereignete sich auf der Düsseldorfer Straße in Wuppertal ein Unfall, bei dem ein 18-Jähriger leicht verletzt wurde. Der junge Mann überquerte die Straße, als er von einem silbernen Mazda Kombi mit "ME"- Städtekennung gestreift wurde. Nachdem er den Fahrer angesprochen hatte, entfernte sich dieser vom Unfallort und fuhr dem Mann hierbei über den Fuß. Sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin werden auf circa 50 Jahre geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen: Hinweisgeber werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Wuppertal unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. (weit)

